PSG : Après Dembélé, un transfert à 5M€ est imminent ?

Amadou Diawara

Indésirable au PSG, Leandro Paredes serait poussé vers la sortie par sa direction cet été. Alors que l'AS Rome serait preneuse, le club de la capitale réclamerait un chèque d'environ 5M€. Et à en croire la presse espagnole, Leandro Paredes et les Giallorossi seraient déjà proches d'un accord.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Leandro Paredes ne devrait pas aller au bout de son engagement à Paris. De retour après un prêt d'un an à la Juventus, l'international argentin serait toujours indésirable au sein du club rouge et bleu.

Le PSG et la Roma discutent pour Paredes

Alerté par la situation de Leandro Paredes, l'AS Rome aimerait boucler son transfert lors de ce mercato estival. D'après Foot Mercato , les Giallorossi pourraient faire plier la direction du PSG en cas d'offre d'environ 5M€. Et alors que les deux clubs seraient en pleines négociations, Leandro Paredes se rapprocherait d'un accord avec la Roma.

Un accord est proche entre l'AS Rome et Paredes