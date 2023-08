PSG : Ce coup de fil qui peut tout changer pour Neymar

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Neymar serait poussé vers la sortie par la direction du PSG. Alerté, le FC Barcelone serait prêt à sauter sur l'occasion pour boucler le rapatriement de la star brésilienne. Toutefois, pour débloquer ce dossier, Xavi doit décrocher son téléphone et passer un coup de fil à Neymar.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Neymar a rempilé avec le PSG un an plus tôt. Ainsi, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star brésilienne est désormais engagée jusqu'en 2027 avec le club de la capitale. Malgré tout, Neymar pourrait prendre le large d'ici la fin de ce mercato estival.

Xavi bloque toujours le transfert de Neymar

Pas du tout satisfaite par le rendement de Neymar, la direction du PSG tenterait de lui trouver un nouveau point de chute cet été. Et cela tombe plutôt bien, puisque le FC Barcelone serait prêt à rapatrier l'attaquant de 31 ans. Toutefois, Xavi bloquerait l'opération actuellement.

Ça y est, le PSG a bouclé le transfert de sa nouvelle star https://t.co/l3rEM7XWPI pic.twitter.com/MRVMsGvkPN — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Si Xavi appelle Neymar...