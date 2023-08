Transfert à 100M€ au PSG, il lâche une réponse étonnante

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Eintracht, Randal Kolo Muani serait dans le viseur du PSG, qui voudrait boucler son transfert lors de ce mercato estival. Présent en conférence de presse dernièrement, Dino Toppmöller - le coach de l'Eintracht - a lâché toutes ses vérités sur l'avenir de son numéro 9.

Le PSG a déjà frappé très fort sur le mercato. En effet, le club de la capitale a officialisé les transferts de Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Marco Asensio et de Gonçalo Ramos. Alors qu'Ousmane Dembélé viendrait de signer son contrat avec le PSG d'après L'Equipe , un cinquième attaquant serait attendu à Paris.

Pas de panique à l'Eintracht pour Kolo Muani

En quête d'un deuxième numéro 9 après la signature de Gonçalo Ramos, le PSG avait pour priorité de recruter Harry Kane. Mais sachant que le buteur de Tottenham devrait migrer vers le Bayern, Luis Campos tenterait de boucler l'arrivée de Randal Kolo Muani, sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Eintracht. Présent en conférence de presse ce vendredi, Dino Toppmöller a confié qu'il espérait pouvoir conserver son numéro 9 dans son effectif en 2023-2024. Toutefois, à en croire l'entraineur du club basé à Francfort, le départ de Randal Kolo Muani ne serait pas une catastrophe pour autant.

«S’il part ? Je suis relativement détendu»