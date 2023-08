PSG : Le transfert de Neymar bloqué par une star ?

Pierrick Levallet

Où évoluera Neymar cette saison ? Cette question alimente les rumeurs sur le marché des transferts. Le Brésilien aurait réclamé son transfert du PSG récemment. Et ces dernières heures, il se serait rapproché du FC Barcelone. Cependant, Xavi voudrait plutôt recruter un autre gros nom à la place du joueur de 31 ans.

Après six ans au PSG, Neymar est sur le point de faire ses valises. Encore marqué par la manifestation des supporters parisiens devant chez lui et ne se sentant plus vraiment désiré, le Brésilien aurait réclamé son départ auprès de Nasser Al-Khelaïfi. Reste maintenant à savoir où il rebondira cet été.

Le FC Barcelone favori pour Neymar ?

Ces dernières heures, Neymar se serait particulièrement rapproché du FC Barcelone. Le joueur de 31 ans aimerait bien revenir en Catalogne. Récemment, un accord a même été annoncé entre les deux parties. Mais finalement, le transfert de Neymar pourrait bien être bloqué par un autre gros nom sur le mercato.

Xavi veut Bernardo Silva