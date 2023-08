Transferts - PSG : Accord trouvé pour Neymar, le mercato s’emballe

Thomas Bourseau

Neymar ne voudrait plus entendre parler du PSG et serait prêt à revenir au FC Barcelone. C’est en effet ce que L’Équipe affirmait en début de semaine. Et selon la presse espagnole, un accord aurait été trouvé entre le Barça et le Brésilien. Encore faudrait-il que le PSG finisse par le libérer et que le club culé parvienne à ses fins dans son opération dégraissage.

Entre Neymar et le PSG, il se pourrait que l’histoire longue de six ans prenne fin dans les prochaines heures ou d’ici la clôture du mercato estival. D’ailleurs, un accord aurait déjà été trouvé entre le numéro 10 du PSG et le FC Barcelone afin de sceller son grand retour six années après son départ selon La Porteria . Et pour que son retour puisse être une réussite, une rupture de son contrat courant jusqu’en juin 2027 serait une option discutée en coulisses.

Un contrat de trois ans et un salaire annuel de 13M€ pour Neymar à Barcelone ?

En attendant que la résiliation du contrat de Neymar avec le PSG prenne forme, le journaliste José Alvarez d’ El Chiringuito a évoqué les divers contours de l’éventuel futur contrat du Brésilien au FC Barcelone. D’après Alvarez, il serait question d’un bail pour les deux prochaines saisons avec une troisième année en option. Pour ce qui est du salaire, Neymar serait bien loin des 30M€ environ perçus au Paris Saint-Germain. En effet, le Brésilien aurait accepté de ne percevoir des revenus annuels nets « seulement » de 13M€.

Transferts : Le PSG met les choses au clair pour Neymar et Verratti https://t.co/hTEuM29vFi pic.twitter.com/9I2hREuLKL — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Le PSG n’a pas encore donné son feu vert, le Barça a du pain sur la planche

Et pour finir, afin que le retour de Neymar puisse avoir lieu, le FC Barcelone serait contraint de considérablement dégraisser son effectif pour faire suffisamment de place au sein de sa masse salariale. Et ce, tout en espérant qu’un accord puisse être trouvé entre le PSG et Neymar au sujet d’une rupture de son contrat. Telle est la situation, mais au vu des envies de chacune des parties, il se pourrait que cette incroyable opération puisse voir prochainement le jour.