Mbappé : Un mensonge du PSG est révélé ?

C’est la guerre civile à Paris. Le PSG force Kylian Mbappé, par tous les moyens possibles et imaginables de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024 lorsque Mbappé se sent, comme Sky Sports le souligne ces dernières heures, trahi par le Paris Saint-Germain au niveau du recrutement. De quoi engendrer cette situation incroyable. Explications.

Ce jeudi, L’Équipe a lâché une nouvelle bombe concernant un énième agissement du PSG dans sa guerre publique avec Kylian Mbappé. En effet, le club de la capitale aurait envoyé une lettre dans laquelle il est question d’une mise au point sur la situation contractuelle exceptionnelle de Mbappé afin de lui rappeler que ces conditions sont « extraordinaires, que personne n’a obtenu dans le football », d’un point de vue économique.

Le PSG ferait du chantage à Mbappé pour qu’il prolonge

De quoi influencer Kylian Mbappé à prendre la mesure de la situation en faisant part de la nécessité de la signature d’une prolongation de contrat afin de permettre au PSG d’amortir l’investissement financier effectué pour lui offrir ce contrat pharaonique. Sinon ? La vente forcée de plusieurs joueurs ainsi qu’une revue totale de l’intégration de certains jeunes. Mais Kylian Mbappé ne serait clairement pas prêt à effacer sa déception concernant les promesses non tenues par le comité de direction du PSG à l’été 2022 et depuis au niveau du recrutement.

«Mbappé estime avoir été mené en bateau par la politique de transfert du club»