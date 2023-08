PSG : Le Qatar punit Mbappé, c’est totalement validé

Thibault Morlain

Après avoir posé un ultimatum à Kylian Mbappé, le PSG a décidé de hausser le ton et sévir. Ainsi, le natif de Bondy se retrouve aujourd’hui à l’écart, devant s’entraîner avec les indésirables. Le Qatar n’a donc fait aucun cadeau à Mbappé afin de le pousser au départ cet été. Une décision totalement comprise par Rolland Courbis.

C’est donc sans Kylian Mbappé que le PSG se présente pour la reprise de la Ligue 1. Refusant que le numéro 7 parisien parte libre en 2024 et ce dernier ne voulant pas prolonger, sa mise à l’écart a donc été prononcée dans l’attente d’un potentiel transfert d’ici le 1er septembre. Après avoir déroulé le tapis rouge à Mbappé, le Qatar a cette fois fait preuve de fermeté.

Transferts : Le PSG met les choses au clair pour Neymar et Verratti https://t.co/hTEuM29vFi pic.twitter.com/9I2hREuLKL — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

« J’aurais exactement la même réaction que la sienne »

Réagissant à ce dossier Kylian Mbappé, Rolland Courbis a totalement approuvé la décision prise par l’émir du Qatar. « Mais comment a-t-il pu penser une seconde que l’Émir n’allait pas réagir face à cette nouvelle catastrophique pour le Qatar ? Si j’étais l’Émir, j’aurais exactement la même réaction que la sienne », a-t-il confié pour Le Parisien .

« Si j’étais dans le clan Mbappé… »