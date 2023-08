L'aveu de l'ASSE après ce transfert...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Restée en Ligue 2, l'ASSE voit plusieurs de ses cadres partir, ou susciter l'intérêt d'autres clubs. C'est notamment le cas de Saïdou Sow. Le défenseur central s'est engagé à Strasbourg. En conférence de presse, Laurent Batlles a évoqué le départ de son joueur, non sans une pointe de déception.

L'été de l'AS Saint-Etienne s'annonçait compliqué, c'est confirmé. Après avoir laissé filer Jean-Philippe Krasso, les Verts se retrouvent dans une situation délicate avec Niels Nkoukou. Mais ce n'est pas tout puis Saïdou Sow vient de s'engager avec Strasbourg. Un transfert évoqué par Laurent Batlles.

«C'était l'un des seuls joueurs qui a décidé en fin d'année d’annoncer qu'il voulait s'en aller du club»

« Saïdou (Sow), c'était l'un des seuls joueurs avec peut-être un autre, qui a décidé en fin d'année d’annoncer qu'il voulait s'en aller du club, que le projet d'aujourd'hui, de rester dans une ligue inférieure, ne l'intéressait pas. À partir du moment où il a eu l'opportunité de pouvoir partir et que le club est vendeur, il fallait respecter son choix », confie l'entraîneur de l'ASSE devant les médias.

«Je lui souhaite du courage pour la suite»