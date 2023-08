Révolution au PSG, le vestiaire se lâche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le moins que l'on puisse dire c'est que l'été du PSG est agité. Avant même l'ouverture du mercato, le club de la capitale s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Christophe Galtier et c'est Luis Enrique qui a été choisi. Dans la foulée de l'arrivée du technicien espagnol, plusieurs transferts ont été officialisés, à l'image de celui de Manuel Ugarte, recruté pour 60M€. Et l'Uruguayen semble ravi d'évoluer sous les ordres de Luis Enrique.

Luis Enrique au PSG, Ugarte valide totalement

« Quand un nouvel entraîneur arrive, il faut toujours un peu de temps avant de voir ce qu'il veut mettre en place. D'un match à l'autre, j'ai trouvé que ça allait de mieux en mieux. Pareil pour moi, ç'a été compliqué d'assimiler tous les changements, mais je me sens à l'aise à présent », lâche Manuel Ugarte dans les colonnes de L'EQUIPE avant de s'enthousiasmer pour la méthode Luis Enrique. « Carrément ! Pour un joueur, c'est très enrichissant. Le principe de base est d'essayer de toujours dominer l'adversaire, c'est important pour un club comme le PSG », ajoute-t-il. Et c'est d'ailleurs le projet du club de la capitale qui l'a convaincu au moment de faire son choix.

«Le projet présenté a été un élément clé»