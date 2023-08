Une star veut signer au PSG, un transfert surprise se prépare ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En froid avec l'Atlético, João Félix pousserait pour rejoindre, non pas le FC Barcelone, mais bien le PSG. L'international portugais serait partant pour intégrer le dispositif mis en place par Luis Enrique, qui apprécie son profil. Reste à savoir si la direction parisienne, à commencer par Luis Campos, passera véritablement à l'action dans ce dossier.

Lors de la tournée asiatique, Luis Enrique n'avait pas hésité à envoyer un message à ses dirigeants. « L’effectif doit encore être renforcé » avait confié le nouvel entraîneur du PSG. Le technicien espagnol a été écouté puisque, depuis cette sortie, le club de la capitale a officialisé l'arrivée de Gonçalo Ramos et serait sur le point d'acter celle d'Ousmane Dembélé. Un autre numéro 9, possiblement Randal Kolo Muani, serait aussi espéré.

PSG : Mbappé a fait son choix pour 240M€ https://t.co/3s44ScTMAn pic.twitter.com/Q0nvoI2jK4 — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Luis Enrique apprécierait le profil de João Félix

Mais selon les informations d'Abdellah Boulma, Luis Enrique en pincerait pour un autre profil. Lors d'un live organisé par MAC Space, le journaliste a annoncé que le technicien espagnol appréciait fortement le profil de João Félix. Selon lui, l'international portugais pousserait d'ailleurs pour rejoindre le PSG cet été, même s'il avait déclaré sa flamme au FC Barcelone il y a quelques jours. « J'adorerais jouer pour le Barça. Barcelone a toujours été mon premier choix et j’aimerais rejoindre le Barça » avait lâché João Félix à Fabrizio Romano.

Simeone vend la mèche dans ce dossier