PSG : Le transfert de Neymar s'accélère

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2027, Neymar est clairement sur le départ du PSG. Et pour la première fois depuis longtemps, les deux parties semblent être sur la même longueur d'ondes, à savoir la nécessité d'un transfert. Ainsi, Neymar et le club parisien travaillent dans le même sens pour arriver à une issue positive, à savoir un transfert.

L'histoire entre Neymar et le PSG semblent bel et bien être sur le point de se terminer. En effet, non seulement la star brésilienne n'entre plus dans les plans du PSG, mais surtout, le joueur aussi voudrait partir. Ainsi, alors qu'en 2019, le PSG s'était opposé à un départ et qu'en 2022 c'est Neymar qui avait voulu rester, cette fois-ci, les deux parties sont sur la même longueur d'ondes.

PSG : La presse espagnole relance tout pour Neymar https://t.co/3CrbV46BMu pic.twitter.com/aS3TNYcsIh — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Le PSG et Neymar travaillent pour un départ

A tel point que selon les informations de Fabrizio Romano, les deux parties travaillent désormais ensemble afin de trouver une solution. Neymar et le PSG ont compris que la meilleure option passait désormais par un transfert, mais encore faut-il trouver une issue, ce qui semble compliqué compte tenu du salaire de la star brésilienne.

Un dénouement proche ?

Cependant, Fabrizio Romano ajoute bien que l'intention du PSG et de Neymar est de s'activer afin de trouver une solution dès que possible. Autrement dit, le transfert du Brésilien pourrait intervenir rapidement. Reste désormais à connaître la destination.