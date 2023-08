Transferts : Le PSG prépare une surprise en Ligue 1

Thomas Bourseau

Le PSG pourrait à la fois perdre Kylian Mbappé et Neymar avant la fin du mercato. Les Parisiens s’inviteraient en parallèle à la fête pour le transfert d’Elye Wahi avec, à la clé, une prise d’informations auprès de Montpellier.

Le PSG joue sur tous les tableaux en cette période de mercato. Alors que Gonçalo Ramos vient de déposer ses valises, qu’Ousmane Dembélé est attendu au PSG et que les dirigeants continuent de travailler sur le recrutement de Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain tenterait un joli coup en Ligue 1. Un temps annoncé à l’OM et plus récemment à Chelsea, Arsenal et à l’Eintracht Francfort, Elye Wahi ferait l’objet d’un intérêt du PSG.

Elye Wahi affole l’Europe… et le PSG ?

C’est en effet la petite bombe lâchée par Foot Mercato ce jeudi. Totalement indépendamment du dossier Randal Kolo Muani, le PSG aurait pris la décision de se lancer sur les traces d’Elye Wahi. Le jeune international espoir français de 20 ans a mis le feu au championnat de France la saison dernière et à présent, il met le feu au mercato. L’attaquant de Montpellier aurait témoigné d’une prise d’information du PSG à son sujet au niveau d’un éventuel transfert dans la capitale.

PSG : Mbappé a fait son choix pour 240M€ https://t.co/3s44ScTMAn pic.twitter.com/Q0nvoI2jK4 — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Le PSG se renseigne pour le buteur star de Montpellier