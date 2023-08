Le PSG vise un crack, c'est la douche froide

Thomas Bourseau

Et alors que le mercato du PSG est toujours rythmé par le feuilleton Kylian Mbappé, le club parisien n’en aurait pas oublié le dossier Khéphren Thuram pour autant selon la presse italienne. Néanmoins, l’entraîneur de l’OGC Nice a calmé les ardeurs parisiennes.

Ces derniers mois, de nombreux noms ont été liés au PSG dans le cadre du mercato estival et notamment des joueurs issus du football français ou qui sont dotés de la nationalité tricolore. C’est notamment encore le cas de Randal Kolo Muani et même de Khéphren Thuram, dont la piste aurait été relancée comme la presse italienne l’a récemment affirmé. Et dans ce dossier, le PSG reçoit un élément de réponse, et pas des moindres.

Retour de flamme au PSG pour Khéphren Thuram…

Francesco Farioli a évoqué deux dossiers mercato très chauds du côté de l’OGC Nice : Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram. Selon le Corriere dello Sport, la piste menant à Thuram serait à nouveau très appréciée par le comité de direction du PSG comme ce fut le cas il y a quelques semaines. Il faut dire que le club parisien pourrait être amené à renforcer son entrejeu si jamais Marco Verratti venait à partir. Et alors que Liverpool est toujours sur les rangs, le Paris Saint-Germain aura fort à faire pour le recrutement de Thuram.

PSG : Réunion annoncée pour le transfert de Neymar ? https://t.co/xc6xeSYele pic.twitter.com/vo7nlgFrRP — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

...l’entraîneur de Nice jette un froid sur son transfert