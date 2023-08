Vers un gros transfert pour Neymar ? C'est la douche froide

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Neymar est de nouveau au cœur de toutes les spéculations. Le Brésilien souhaiterait partir et le PSG ne s'opposerait pas à cette hypothèse. Encore faut-il trouver une porte de sortie au numéro 10 de la Seleçao qui rêve d'un retour au FC Barcelone. Mais il semble très peu probable que le Barça puisse s'offrir Neymar...

C'est la très grosse information de la semaine sur le mercato. En début de semaine, L'EQUIPE a effectivement révélé que Neymar avait réclamé son départ du PSG pour retourner au FC Barcelone. Néanmoins, selon le journaliste d' Eurosport Espagne , Félix Martin, cette hypothèse est très peu probable.

Neymar au Barça, ça se complique

« Même s'il y aura quelques rentrées d'argent avec les possibles ventes de Franck Kessié et d'Ousmane Dembélé, cela semble très compliqué que Barcelone fasse une offre de transfert importante pour n'importe quel joueur », assure le journaliste espagnol à Eurosport avant de préciser sa position.

«Je ne vois pas comment ils pourraient débourser 60M€ pour Neymar»