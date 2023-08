Le PSG en rêve, il a déjà tranché pour son transfert

Pierrick Levallet

Avec les départs probables de Kylian Mbappé et de Neymar cet été, le PSG commence à couvrir ses arrières. Le club de la capitale explore plusieurs pistes pour les remplacer et penserait ainsi à João Félix. N'étant plus désiré à l'Atlético de Madrid, le Portugais pourrait rebondir dans la capitale. Mais le joueur de 23 ans aurait déjà choisi sa prochaine destination.

Malgré l’arrivée de Gonçalo Ramos, le PSG va très certainement devoir continuer à se renforcer en attaque cet été. Avec Neymar et Kylian Mbappé sur le départ, le club de la capitale multiplie les pistes sur le marché des transferts. Si Nasser Al-Khelaïfi travaille sur le dossier Randal Kolo Muani, un autre nom a été envisagé récemment.

Le PSG songe à João Félix

En effet, le PSG pourrait se laisser tenter par João Félix d’après 90min . Poussé vers la sortie à l’Atlético de Madrid, le joueur de 23 ans pourrait débarquer dans la capitale sous la forme d’un prêt. Les Colchoneros ne seraient pas contre inclure une option d’achat obligatoire. Toutefois, l’ancienne pépite de Benfica aurait déjà tranché pour son transfert.

Le FC Barcelone en pole position