Mbappé - Neymar : Il confirme la révolution du PSG ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi a été le premier membre de la MNM à claquer la porte. Et alors qu’il est question des départs de Kylian Mbappé et de Neymar, le PSG serait prêt à concrètement lancer sa révolution selon le journaliste Adam Crafton.

Alors qu’il était question d’une éventuelle prolongation de Lionel Messi au PSG au moment du Mondial au Qatar qui s’est déroulé à l’automne dernier, le septuple Ballon d’or a finalement claqué la porte du club de la capitale à l’issue de son bail en fin de saison dernière. En pleine forme à l’Inter Miami, Messi pourrait bien avoir ouvert la voie à Kylian Mbappé ainsi que Neymar.

Stupeur au PSG, Neymar a choisi son prochain club ? https://t.co/bZ27uI2uAx pic.twitter.com/RlhCJXSEd6 — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Mbappé et Neymar prêts à suivre l’exemple de Messi

En effet, Kylian Mbappé refuse toujours de céder aux coups de pression de son président Nasser Al-Khelaïfi qui le pousse à rallonger son contrat expirant en juin 2024. Le Real Madrid pourrait dégainer une offre de transfert d’ici la clôture du mercato. En parallèle, Neymar serait susceptible de se laisser tenter par un retour au FC Barcelone, six ans après son départ pour le PSG. Ces derniers jours, il a été question dans la presse d’une réticence du Paris Saint-Germain de perdre l’intégralité de la « MNM » composée de Mbappé, Neymar et Messi.

«La possibilité de perdre Messi, Neymar et Mbappé au cours du même été est désormais bien réelle»