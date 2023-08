Mercato : Le PSG a décidé pour Neymar

Jean de Teyssière

Dès son retour d'Asie, Neymar aurait annoncé au président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, de sa volonté de quitter le club parisien cet été. Une rumeur vite démentie par son entourage qui explique qu'il s'agit d'une fake news. Mais cette rumeur est en tout cas loin d'embêter le PSG, puisque le club parisien ne serait pas contre vendre Neymar en cas d'offre satisfaisante.

Le PSG est-il capable de perdre dans la même fenêtre du mercato son trident offensif que le monde leur enviait, en tout cas sur le papier, Neymar-Messi-Mbappé ? Le départ de Messi est déjà acté, lui qui porte désormais le maillot de l'Inter Miami tandis que Kylian Mbappé s'entraîne à part, avec les indésirables. Et concernant Neymar, sous contrat jusqu'en 2027, sa présence est attendue au Parc des Princes face à Lorient, samedi, lors de la 1ère journée de Ligue 1.

Le clan Neymar sait que le PSG n'est pas contre un départ

L'information de la volonté de Neymar de quitter le PSG cet été a fait réagir et son clan a tout de suite démenti cette rumeur. Le père de Neymar a notamment affirmé que « Je n'ai aucun moyen de confirmer une information qui n'a pas eu lieu. L'Équipe étant L'Efake. La prétendue information vient de quelque part, essayons de comprendre l'intention. » De son côté, Le Parisien croit savoir que si son clan dément ce départ, même si elle fait partie de ses options, il n'est pas dupe car il sait que le PSG n'est pas contre un départ.

Le PSG ne s'opposera pas à son départ