PSG : Un grand club étranger ouvre la porte à Neymar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ malgré un contrat qui court jusqu’en 2027 avec le PSG, Neymar affole actuellement le mercato estival. L’attaquant brésilien semble privilégier un retour au FC Barcelone, six ans après son départ du Camp Nou, et Xavi laisse la porte ouverte à son ancien partenaire.

Neymar et le PSG, c’est bientôt la fin ? L’EQUIPE a lâché une petite bombe lundi soir en révélant que l’attaquant brésilien avait demandé un bon de sortie immédiat à sa direction, puisqu’il voudrait revenir au FC Barcelone après l’avoir quitté en 2017 dans le cadre d’un transfert légendaire de 222M€, le plus cher de toute l’histoire du mercato, en direction… du PSG.

Xavi laisse la porte ouverte

Interrogé en conférence de presse mardi soir, Xavi a évoqué la piste Neymar, et l’entraîneur du Barça laisse la porte ouverte au numéro 10 du PSG sans pour autant confirmer son transfert à venir : « Neymar? Je ne peux rien avancer. L'année dernière, j'ai déjà mentionné le nom d'un joueur d'une autre équipe et ils se sont fâchés. D'ici jusqu'à la fin du marché, on verra », a confié Xavi.

Al-Hilal également sur le coup

Par ailleurs, à en croire les dernières tendances, le club saoudien d’Al-Hilal serait également en train de tenter se chance pour Neymar et serait même une option de plus en plus plausible pour l’attaquant du PSG. Affaire à suivre…