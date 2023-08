Neymar va-t-il quitter le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2027, Neymar ne faisait pas trop parler de lui sur le mercato jusque-là, laissant la vedette à Kylian Mbappé. Cependant, il semblerait bien que le Brésilien ait décidé de revenir sur le devant de la scène. Le numéro 10 du PSG aurait réclamé son départ auquel le club de la capitale ne s'opposerait. Mais encore faut-il trouver une porte sortie. Ce qui ne semble pas facile. De là à imaginer que Neymar ne bouge pas ?

C'est reparti pour un tour ! Alors que le feuilleton Mbappé occupe l'espace médiatique, c'est au tour de Neymar de faire parler de lui. Et pour cause, lundi soir, L'EQUIPE a révélé que le Brésilien avait réclamé son départ du PSG dès cet été. Une information démentie par le père de la star de la Seleçao , mais cela n'a pas suffi pour taire de manière définitive les rumeurs de départs de Neymar dont le contrat court jusqu'en 2027. Finira-t-il pour autant par quitter le PSG ?

PSG : Un transfert de folie se prépare pour Neymar https://t.co/wJW43manNj pic.twitter.com/0kgXdnjJZU — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

Neymar rêve du FC Barcelone

Une chose est sûre, pour arracher Neymar au PSG, il faudra débourser une indemnité de transfert et prendre en charge l'imposant salaire du numéro 10. Une situation qui semble éliminer le FC Barcelone de la course à la signature du Brésilien. Et pourtant, un retour en Catalogne semble bien être la destination privilégiée par Neymar qui rêverait de revenir dans le club où il a évolué entre 2013 et 2017. Mais que ce soit sur le plan sportif ou économique, cette opération est loin d'être facile à concrétiser.

Un transfert vers l'Arabie Saoudite plus envisageable ?