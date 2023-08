Le PSG s’impatiente avec Mbappé, une réponse cash tombe !

Thomas Bourseau

Alors que l’on approche de la dernière ligne droite du mercato, Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG. De quoi pousser le club de la capitale à revoir ses ambitions économiques à la baisse afin d’inciter les clubs à dégainer. Mais il ne faudra pas compter sur Chelsea. Explications.

Kylian Mbappé n’a toujours pas quitté le PSG alors que la première journée du championnat approche et qu’il est écarté du groupe de Luis Enrique depuis la tournée estivale du PSG au Japon et en Corée du sud. Le suspense reste à son comble alors que le président Nasser Al-Khelaïfi campe sur ses positions avec comme objectif de vendre Mbappé au plus offrant avant la fin du mercato.

Le PSG désespère, le prix de départ de Mbappé baissé à 150M€

Selon Sky Sports , le président du PSG commencerait à perdre patience et à désespérer au vu de l’absence d’offre concrète pour le transfert de Kylian Mbappé depuis celle d’Al-Hilal que le joueur a refusé en juillet dernier. Afin de remédier à cette situation, le PSG reverrait ses ambitions financières à la baisse et ne réclamerait à présent que 150M€ pour laisser filer Kylian Mbappé cet été, alors qu’il était question il y a encore peu de 200M€ minimum.

Chelsea se retire définitivement du coup