PSG : Fake news pour Neymar, il déballe tout sur son mercato !

Thomas Bourseau

Bien que la tendance affirme le contraire, Neymar n’aurait finalement pas fait part d’envies de départ au PSG pour cet été. Fabrizio Romano s’en est assuré tout en confiant que le FC Barcelone et la star du PSG aimeraient tout de même se retrouver avant la clôture du mercato.

Que ce soit Sky Sports ou L’Équipe , les deux médias ont fait part d’une grosse information ces dernières heures. Alors que Lionel Messi s’en est allé pour l’Inter Miami et que Kylian Mbappé est toujours amené à aller voir ailleurs avant la fin du mercato, Neymar aurait lui aussi le désir de claquer la porte du PSG. Et cette décision aurait même été communiqué au Paris Saint-Germain à en croire L’Équipe .

«Neymar n'a pas officiellement annoncé au PSG qu'il souhaitait quitter le club»

Pour PLBrasil , le père de Neymar a démenti une telle prise de décision de la part de l’attaquant du PSG en affirmant que L’Équipe sonnerait tout aussi bien si le journal s’appelait L’Efake au vu de la supposée fake news publiée sur Neymar par leurs soins. Et ce n’est pas Fabrizio Romano qui dira le contraire. Par le biais de sa rubrique pour CaughtOffside , le journaliste italien a lui aussi démenti l’information de L’Équipe . « Malgré les informations parues lundi, Neymar n'a pas officiellement annoncé au PSG qu'il souhaitait quitter le club cet été. Depuis le mois de juin, on pressent qu'il pourrait quitter Paris, le club et le joueur le savent très bien, mais du côté de Neymar, cette communication n'a pas été confirmée ».

PSG : Neymar recalé d’office pour son transfert ? https://t.co/RwY6DPrWxC pic.twitter.com/OwL8i6VtvD — le10sport (@le10sport) August 8, 2023

«Neymar ? L'idée est toujours envisagée par le FC Barcelone»