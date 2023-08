«C’est un drame» : Pour le transfert de Neymar, c’est terminé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est la bombe lâchée ces dernières heures. Neymar aurait réclame son départ du PSG afin de retourner au FC Barcelone où il a évolué entre 2013 et 2017. Mais le journaliste Antonio Romero estime que le Brésilien n’est plus le bienvenu au Barça. Le journaliste est d’ailleurs très critique à l’encontre de Neymar.

Après le départ de Lionel Messi, dont le contrat n'a pas été renouvelé, et le feuilleton Mbappé qui pourrait aboutir sur un départ du Français, le PSG va-t-il perdre le trois membres de sa MNM le même été ? Une issue rendue possible par les récentes rumeurs dont Neymar fait l'objet. L'international brésilien aurait effectivement réclamé son transfert afin de retourner au FC Barcelone. Mais pour le journaliste de La Cadena SER , Antonio Romero, c'est tout bonnement impossible à cause de ce qu'est devenu Neymar.

«Ce qui est grave pour Neymar, ce n'est pas que le Barça n'ait pas d'argent»

« La chose fondamentale, qui me semble être dans un championnat qui perd des stars, c'est qu'après avoir glissé cette idée, la deuxième chose qui est glissée est que Xavi n'est pas assez bon pour Neymar. Ce qui est grave pour Neymar, ce n'est pas que le Barça n'ait pas d'argent, parce qu'il peut aller à City, au Bayern... pour de l'argent », explique-t-il au micro d’ El Larguero .

«Le drame, c'est qu'il est déjà un ex-footballeur»