L’OM fait trois annonces sur son mercato

L’OM est sur tous les fronts depuis le début du mercato estival, et le club phocéen enchaine les recrutements afin d’offrir un effectif compétitif à Marcelino. Mais Pablo Longoria a évoqué certains dossiers brûlants lundi en conférence de presse, fermant la porte aux départs de Vitinha et Mbemba ainsi qu’à un retour d’Alexis Sanchez.

Avec les recrutements de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye, l’OM connaît un mercato estival 2023 très agité et multiplie les arrivées. L’objectif est clair pour le président, Pablo Longoria : disposer d’un effectif suffisamment armé pour combiner championnat et Ligue des Champions. Et il reste encore quelques dossiers chauds à l’OM, tant dans le sens des arrivées que celui des départs.

Sanchez ne viendra pas

Alexis Sanchez est arrivé en fin de contrat, et il a longtemps été question d’un éventuel retour à l’OM pour l’attaquant chilien de 34 ans. Mais lundi, à l’occasion de la conférence de presse de présentation d’Iliman Ndiaye, Pablo Longoria a mis les choses au clair pour Sanchez : « On est complet. Tous les postes sont doublés à part sur le poste de latéral droit », a indiqué le président de l’OM, qui exclut donc désormais un retour de son ancien buteur.

Mbemba et Vitinha vont rester à l’OM