Neymar, Mbappé, OM… Toutes les infos mercato du 8 août

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Neymar aurait réclamé son départ au FC Barcelone

L'EQUIPE a lâche une petite bombe ces dernières heures en révélant que Neymar aurait réclamé, en fin de semaine dernière, un bon de sortie à la direction du PSG. L'attaquant brésilien rêverait toujours d'un retour au FC Barcelone malgré un contrat qui court jusqu'en 2027 dans la capitale.



PSG : Le père de Neymar dément pour son départ

Une information démentie finalement dans la foulée par le père de Neymar, contacté par le média PLBrasil : « Je n'ai aucun moyen de confirmer une information qui n'a pas eu lieu. L'Equipe étant L'Efake. La prétendue information vient de quelque part, essayons de comprendre l'intention », affirme le père du numéro 10 du PSG. Par ailleurs, le journaliste Fabrizio Romano a lui aussi nié en bloc ces révélations de L'EQUIPE sur une supposée envie de départ de Neymar.



Le divorce est acté entre Mbappé et le PSG

L'EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur l'évolution du dossier Kylian Mbappé en interne, et indique que l'attaquant français n'a plus aucun échange avec la direction du PSG. Une prolongation de contrat semble donc plus que jamais inenvisageable entre les deux parties. De leur côté, les dirigeants parisiens sont également déterminés à le mettre de côté pour la saison s'il ne part pas d'ici la fin du mercato, une situation qui déplait fortement à Luis Enrique.



PSG : Al-Khelaïfi utilise Ramos pour tacler Mbappé

Lundi soir, le PSG a officialisé la signature de Gonçalo Ramos, prêté avec option d'achat obligatoire (65M€ + 15M€ de bonus) par Benfica. Et pour les médias officiels du club, le président Nasser Al-Khelaïfi a utilisé ce transfert pour adresser un tacle à peine masqué envers Kylian Mbappé : « Gonçalo est un jeune joueur international fantastique, ultra-motivé et qui se bat pour l'équipe. Ce sont ces types de joueurs qui sont l'avenir de notre grande i nstitution ».



OM : Vitinha ne partira pas

Contacté par La Provence, l'entourage de Vitinha exclut à son tour la possibilité d'un départ en prêt cet été. Une version qui va dans le sens de Pablo Longoria, le président de l'OM, qui avait mis les choses au clair à ce sujet lundi en conférence de presse : « Pour Vitinha, rien n’a changé depuis des semaines. Il n’est pas dans le marché. On lui fait confiance », a lâché Longoria.



OM : Mbemba a recalé l’Arabie Saoudite