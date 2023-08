Un buteur s'annonce à l'OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En difficulté la saison dernière, Vitinha va avoir de la concurrence. Avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang dans son secteur, l'attaquant portugais va devoir se démarquer. A moins qu'il ne se décide à se relancer à l'étranger. Un départ en Bundesliga a été évoqué ce lundi, mais l'entourage du joueur a tenu à démentir cette information.

Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Vitinha n'a pas encore justifié la somme investie par son équipe (32M€). Le temps presse pour l'attaquant portugais car la colère des supporters commencent à se faire ressentir. Le joueur est revenu en forme de ses vacances et avait commencé sa préparation par un doublé face à Nîmes, mais le soufflet est vite retombé. Sa rentrée face au Bayer Leverkusen a convaincu Pablo Longoria, mais il en faudra plus pour persuader Marcelino, qui dispose de plusieurs options, notamment celle d'aligner Pierre-Emerick Aubameyang.

L’OM veut éviter la catastrophe, une fake-news est dénoncée https://t.co/eoPBHdvcN6 pic.twitter.com/v4rw2itizg — le10sport (@le10sport) August 7, 2023

« Pour Vitinha, rien n’a changé »

L'arrivée du Gabonais pourrait avoir un impact considérable sur son temps de jeu. Pour éviter que Vitinha prenne place sur le banc des remplaçants, l'OM songerait à un prêt, possiblement en Bundesliga selon Mohamed Toubache-Ter. Mais en conférence de presse, Pablo Longoria a laissé entendre que son joueur ferait partie du groupe marseillais la saison prochaine. « Pour Vitinha, rien n’a changé depuis des semaines. Il n’est pas dans le marché. On lui fait confiance, il a fait une bonne entrée contre le Bayer » a lâché le président de l'OM.

L'entourage de Vitinha confirme