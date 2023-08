L’OM rêve en grand, un précieux atout identifié

Thibault Morlain

Pour l’OM, les compétitions officielles vont reprendre. Le retour donc aux affaires pour le club phocéen qui a de grandes ambitions pour cette nouvelles saison. Sous les ordres de Marcelino, les Marseillais rêvent en grand et pour arriver à leurs fins, ils espèrent pouvoir compter… sur le Vélodrome.

Avec un mercato XXL, l’OM affiche clairement ses ambitions pour cette saison. Il va désormais falloir être à la hauteur sur le terrain pour les hommes de Marcelino. Alors que de grands rendez-vous attendent l’OM, les espoirs sont importants…

« Finir le plus haut possible en Ligue 1, en Coupe d’Europe et en Coupe de France »

Pour L’Equipe , Pablo Longoria a annoncé les ambitions de l’OM pour cette saison. « Il faut d’abord se qualifier en Ligue des Champions via le barrage d’août. Avoir une vision à court terme dans les résultats, gagner le prochain match et chercher à finir le plus haut possible en Ligue 1, en Coupe d’Europe et en Coupe de France. Sur le style de jeu de Marcelino, on espère voir de l’ordre, de la structure, une idée reconnue sur le terrain, défensivement comme offensivement », a-t-il lâché.

« Nous comptons sur le Vélodrome »