La grande annonce de l'OM pour son dernier transfert

Thibault Morlain

Ce mercredi, Iliman Ndiaye disputait son premier match avec l'OM suite à son transfert. Aligné d'entrée par Marcelino face au Bayer Leverkusen, le Sénégalais a toutefois dû céder sa place en cours de match alors qu'il semblait touché physiquement. Faut-il alors s'inquiéter pour Ndiaye ? Après la rencontre, des précisions ont été apportées.

A une semaine de son match aller face au Panathinaïkos, l'OM s'est incliné face au Bayer Leverkusen (1-2). Une rencontre durant laquelle Marcelino a également vu Iliman Ndiaye et Emran Soglo sortir en cours de match, visiblement touchés physiquement. De quoi générer certaines inquiétudes à l'approche de ce match européen pour l'OM.

«Ils n’ont pas recruté Messi et Courtois», il balance sur le mercato de l’OM https://t.co/wVgRPrM9xX pic.twitter.com/Q6tJMyLxqN — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

« Aucune blessure »

Iliman Ndiaye pourra-t-il alors être là contre le Panathinaïkos ? Oui visiblement, si l'on en croit les propos de Marcelino. Après la rencontre contre le Bayer, en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM a rassuré concernant les joueurs sortis en cours de match : « Ce sont seulement des crampes. Il n'y aucune blessure ce soir. C’est très important pour nous ».

« On est prêt à disputer cette rencontre »