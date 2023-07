Grosse casse-tête à l’OM, une décision est prise

Hugo Chirossel

Arrivé sur le banc de l’OM en lieu et place d’Igor Tudor, les méthodes de Marcelino n’ont rien à voir avec celles du Croate. Notamment en ce qui concerne son système, le technicien espagnol étant un adepte du 4-4-2. Cependant, du moins pour le moment, les joueurs marseillais ne devraient pas évoluer dans ce système.

Si Igor Tudor nous a habitué la saison passée à une défense à trois avec un marquage individuel, l’OM ne va pas ressembler à cela cette année. Le Croate, qui a décidé de s’en aller après seulement une saison et malgré un contrat qui courait jusqu’en juin 2024, a laissé sa place à Marcelino sur le banc marseillais. Lors de sa présentation, le technicien espagnol de 57 ans avait prévenu : avec lui, il y a très peu de chances que l’OM évolue dans un système et avec des consignes similaires.

C’est bouclé «à 99%» , l’OM va annoncer un transfert https://t.co/XBheokZcBd pic.twitter.com/0sLlbQzXhj — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

« On fera une évaluation plus précise quand on aura l’effectif définitif »

Tout au long de sa carrière, que ce soit à Villarreal, Valence ou bien l’Athletic Bilbao, Marcelino s’est distingué comme étant un adepte du 4-4-2. Mais l’entraîneur de l’OM sait s’adapter en fonction des joueurs qu’il a à sa disposition. Comme il l’a confié dans un entretien accordé à La Provence , en l’état actuel des choses, les Marseillais devraient plutôt évoluer en 4-2-3-1 ou en 4-3-3.

« Ce qui est clair c’est que l’on doit créer des associations »