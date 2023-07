L’OM est en feu sur le mercato, il dit tout

Hugo Chirossel

En attendant le probable retour de Ruben Blanco et le dénouement du dossier Iliman Ndiaye, l’OM a pour le moment recruté quatre joueurs lors de ce mercato estival. Pour le plus grand bonheur de Marcelino. Ce dernier s’est exprimé sur ses recrues, dans un entretien accordé à La Provence. Que ce soit Pierre-Emerick Aubameyang, Geoffrey Kondgobia, Renan Lodi ou bien Ismaïla Sarr, le technicien espagnol est très satisfait du recrutement jusqu’à maintenant.

Renforcé par les arrivées de quatre joueurs lors de cette période de mercato, l’effectif de l’OM risque encore de bouger. Comme indiqué par L’Équipe , Cengiz Ünder se rapproche d’un retour en Turquie, à Fenerbahçe, tandis que les dirigeants marseillais espèrent encore s’attacher les services d’Iliman Ndiaye. Si le mercato n’est pas encore terminé, Marcelino est pour le moment satisfait du travail effectué par Pablo Longoria et son équipe.

« C’est un footballeur extraordinaire »

Notamment en ce qui concerne Geoffrey Kondgobia, qu’il a déjà entraîné à Valence. « Kondogbia, on le connaissait depuis Valence, on a fait deux ans avec lui. C’est un footballeur extraordinaire, de très haut niveau, autant sur le plan professionnel que personnel. C’est un avantage qu’il connaisse nos méthodes, qu’il parle à la fois français et espagnol (rires). Il connait notre idée du foot, il joue à un poste clé, et peut faire passer des messages aux autres joueurs, il m’aide beaucoup », a déclaré Marcelino, dans un entretien accordé à La Provence .

« Un joueur va hausser le niveau sur le côté gauche »