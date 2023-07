Mercato : L’OM prépare encore des folies en attaque

Thibault Morlain

Depuis le début du mercato estival, l’OM a fait venir 4 nouveaux joueurs. Marcelino peut notamment compter sur le renfort de deux joueurs offensifs avec Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Mais voilà que le lifting de l’attaque olympienne ne serait pas encore terminé. En effet, d’ici la fin du marché des transferts, ça devrait encore bouger en attaque à l’OM.

L’OM est en feu depuis le début du mercato estival. En effet, l’effectif de Marcelino a été renforcé avec les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Avec le Gabonais et le Sénégalais, l’OM a donc de précieux atouts offensifs, encore plus après le départ d’Alexis Sanchez. Mais voilà que d’autres pourraient encore arriver.

Encore deux attaquants à l’OM ?

L’attaque de l’OM va encore être modifiée. Comme l’annonce L’Equipe , avec le départ imminent de Cengiz Ünder, en partance pour Fenerbahce, le club phocéen préparerait de nouveaux transferts. Le club phocéen pourrait ainsi faire venir deux nouveaux joueurs offensifs avec ce départ de l’international turc.

C’est toujours possible avec Ndiaye

Iliman Ndiaye pourrait-il faire partie de ces deux joueurs offensifs ? Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’OM négocie avec Sheffield United pour le Sénégalais. Après de nombreux rebondissements, le dossier Ndiaye serait toujours d’actualité comme l’annonce le quotidien sportif. Mais encore faut-il trouver un accord avec le club anglais, qui se montre gourmand pour ce transfert.