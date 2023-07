Mercato : Un club de Ligue 1 bat l’OM, les raisons dévoilées

Thibault Morlain

Avec Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, l’OM s’est renforcé offensivement cet été. Une attaque dans laquelle on aurait pu également retrouver Jérémie Boga. Né dans la cité phocéenne, l’international ivoirien a toutefois quitté l’Atalanta Bergame pour un autre club de Ligue 1 : l’OGC Nice. Mais pourquoi les Aiglons plutôt que les Phocéens ? Boga a donné la réponse.

N’ayant pas reçu la réponse d’Alexis Sanchez pour une prolongation, l’OM a donc décidé de bouger sur d’autres dossiers en attaque. Le club phocéen s’est alors offert une autre star en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ce n’est pas tout, Ismaïla Sarr a également été recruté en provenance de Watford tandis que Pablo Longoria continue de négocier avec Sheffield United pour Iliman Ndiaye. L’attaquant de Marcelino à l’OM va donc avoir fière allure pour la saison à venir, un secteur où on aurait très bien pu retrouver un certain… Jérémie Boga.

Longoria a pensé à Boga pour l’OM, mais…

Cela fait maintenant plusieurs mois qu’on annonce que Jérémie Boga est dans le viseur de l’OM. Né à Marseille, l’international ivoirien n’a jamais caché son envie de porté le maillot phocéen. Ça aurait pu être pour cet été. En effet, selon les informations de Footmercato , Pablo Longoria avait bel et bien rouvert le dossier, sondant Boga pour une possible arrivée à l’OM. Le fait est que le profil du joueur de 26 ans ne collait pas avec ce que voulait Marcelino. Pablo Longoria a donc lâché l’affaire. Pour le plus grand bonheur de l’OGC Nice qui est parvenu à un accord avec l’Atalanta Bergame.

« Le projet qui m’a emballé, c’est celui de l’OGC Nice »