Mercato : L’OM recale l’enfant du pays !

Toujours à la recherche de joueurs de percussion pour venir animer ses côtés, l’OM aurait pensé à Jérémie Boga. Finalement, l’international ivoirien s’est engagé avec l’OGC Nice, il était pourtant tenté par un transfert à Marseille. Mais son profil ne collait pas aux besoins de l’entraîneur espagnol Marcelino.

Mardi soir, l’OGC Nice a officialisé le transfert de Jérémie Boga. Après une saison délicate à l’Atalanta Bergame, l’international ivoirien revient donc en France avec l’ambition de se relancer chez les Aiglons. Pourtant, le natif de Marseille aurait bien pu poursuivre sa carrière dans une ville qu’il connaît très bien.

L’OM a dit non à Boga

En effet, d’après les informations de Sébastien Denis, journaliste pour Foot Mercato , l’OM aurait sondé Jérémie Boga. L’ancien joueur de Sassuolo était tenté par le challenge marseillais, lui qui a toujours rêvé de jouer pour le club de sa ville. Mais le profil ne collait pas vraiment aux besoins de Marcelino, la piste a donc été abandonnée.

Longoria avait rencontré son agent

Jérémie Boga a finalement filé à l’OGC Nice. Il y a deux ans, une réunion avait pourtant eu lieu entre Pablo Longoria et l’agent de Boga. Le deal ne se fera pas et même deux saisons plus tard, les chemins de l’OM et du Marseillais de naissance ne se croiseront toujours pas.