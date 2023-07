Mbappé va toucher le pactole, c'est la panique au PSG

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé refuse de prolonger son contrat au-delà du 30 juin 2024, le PSG espère boucler une vente XXL lors de ce mercato estival. Toutefois, le numéro 7 parisien pourrait se servir de l'offre pharaonique d'Al Hilal pour négocier un salaire et/ou une prime à la signature beaucoup plus élevée avec le Real Madrid en janvier.

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a fait clairement savoir à sa direction qu'il comptait claquer la porte du Parc des Princes librement et gratuitement à l'issue de son bail. Pour ne pas voir son numéro 7 prendre le large pour 0€, les hautes sphères parisiennes tenteraient de le vendre cet été. Et heureusement pour le PSG, Al Hilal a formulé une offre titanesque pour s'offrir les services de Kylian Mbappé.

Mbappé plus gourmand à cause d'Al Hilal?

Déterminé à recruter Kylian Mbappé cet été, Al Hilal proposerait 300M€ au PSG et un contrat de 400M€ au joueur. Et grâce à cette offre, le capitaine de l'équipe de France pourrait pousser les écuries européennes à casser leur tirelire.

Un transfert à 0€ le 30 juin 2024 pour Mbappé