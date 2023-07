300M€ pour le PSG, Kylian Mbappé va rendre fou le Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, plusieurs rumeurs ont circulé concernant le montant de l'offre d'Al-Hilal pour le PSG et pour Kylian Mbappé. Selon certains médias, le club saoudien pourrait débourser 1 milliard d'euros au total. Mais la presse espagnole donne un autre découpage de la proposition d'Al-Hilal.

Le feuilleton Mbappé est parti pour durer. Et pourtant, le PSG souhaiterait y mettre le fin le plus rapidement possible. Alors qu'une prolongation semble désormais impensable, le club de la capitale souhaite un transfert dans les prochains jours. Mais le capitaine de l'équipe de France espère toujours un départ libre pour le Real Madrid dans un an.

300M€ pour le PSG et 400M€ pour Mbappé ?

Et si la solution venait d'Al-Hilal ? En effet, le club saoudien aurait offert 300M€ au PSG, proposition acceptée par le club de la capitale. Et pour convaincre Kylian Mbappé, un salaire de 700M€ aurait été transmis. Au total, c'est donc 1 milliard d'euros qui seraient déboursés. Cependant, AS explique que le montage est légèrement différent.

Kylian Mbappé veut plus !

En effet, selon les informations du média espagnol, 700M€, c'est le montant total de l'offre d'Al-Hilal. Pour le moment, le montage prévoit 300M€ pour le PSG et 400M€ pour Kylian Mbappé. Néanmoins, l'entourage du joueur espère bien faire en sorte de déséquilibrer le montage en se rapprochant des 500M€ pour lui et donc des 200M€ pour le PSG. La guerre est bien déclarée entre les deux parties.