PSG : Mbappé, le coup de tonnerre !

Alors que le PSG a décidé d'écarter Kylian Mbappé de sa tournée au Japon et en Corée du Sud, le club de la capitale a été rappelé à l'ordre par l'UNFP il y a quelques jours au sujet du droit du travail. Un avertissement également transmis Mattia Grassani, avocat italien.

Le cas Mbappé dépasse nos frontières. En Espagne il fait même plus parler qu'en France. Il faut dire que le Real Madrid attend patiemment le dénouement de ce feuilleton pour obtenir la signature du capitaine de l'équipe de France, écarté de la tournée du PSG au Japon et en Corée du Sud. La gestion du club de la capitale est d'ailleurs vivement critiquée tant elle peut s'apparenter à un moyen de pression pour forcer Kylian Mbappé à accepter un transfert cet été. L'UNFP a d'ailleurs prévenu le PSG que si la situation se poursuivait, des mesures seraient prises. Mattia Grassani, avocat expert en droit du sport qui travaille avec plusieurs clubs de Serie A, explique d'ailleurs que cela pourra se finir devant les tribunaux.

C’est la guerre avec Mbappé, quelle est la solution pour le PSG ? https://t.co/m38X1NisXP pic.twitter.com/60ZqEpc0lS — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

«La résiliation du contrat est possible»

« Si le comportement harcelant et discriminatoire est confirmé, la résiliation du contrat est possible. Mbappé peut être libéré si les comportements ne se limitent pas à une non-convocation pour un match de championnat et constituent au contraire une situation répétée de manque de considération pour le joueur et d'isolement, en raison d'un motif absolument clair : sa volonté de ne pas renouveler », explique-t-il sur la chaîne TvPlay avant d’assurer que Kylian Mbappé peut obtenir « la résiliation du contrat, une indemnité financière significative et la liberté de signer avec n'importe quel autre club ».

«Il sera nécessaire de faire appel devant les tribunaux sportifs français»