Payet viré de l’OM, il crie au scandale

Dimitri Payet n'aura pas l'occasion de terminer sa carrière à l'OM. Le club marseillais a décidé de mettre fin à son aventure commune avec le joueur, un an avant la fin de son contrat. Selon l'avis de Denis Balbir, la gestion de Pablo Longoria dans ce dossier est à revoir. Payet aurait mérité une meilleure sortie selon le chroniqueur de But Football Club.

Ça ne sentait pas bon pour Dimitri Payet. Le joueur de l'OM ne s'était pas envolé pour l'Allemagne avec le reste de ses coéquipiers pour préparer la prochaine saison. La raison a été dévoilée quelques heures plus tard par Pablo Longoria. « Nous avons décidé de ne pas continuer l’aventure ensemble avec notre capitaine. Ça a pris beaucoup de semaines de réflexion, de discussion » a lâché le président de l'OM au cours d'une conférence de presse émouvante. Payet n'a pu retenir ses larmes, lui qui espérait mettre fin à sa carrière en fin de saison.

« Ce n'est pas très élégant »

Chroniqueur pour But Football Club, Denis Balbir déplore l'attitude de l'OM avec Payet. « A un an du terme de son contrat, le faire partir comme ça, dans ce timing, je ne trouve pas que ce soit un très beau geste de la part du club. Ce n'est pas très classe. Payet a été irrégulier, il a eu des hauts et des bas, mais il a quand même été un joueur très important. Il a beaucoup apporté. Ce n'est pas très élégant » a-t-il déclaré.

« Quand les clubs se comportent comme ça... »