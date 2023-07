Mercato : Une star recale l’Arabie Saoudite… pour l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat le 30 juin avec l’OM, Alexis Sanchez n’a pas prolongé et se retrouve désormais sans club. Le Chilien aurait refusé de rejoindre l’Arabie Saoudite alors que ses exigences étaient trop importantes. Néanmoins, aucune porte ne semble fermée pour l’ancien attaquant d’Arsenal.

Auteur d'une saison réussie du côté de l'OM, Alexis Sanchez n'a toutefois pas prolongé son contrat qui s'est achevé le 30 juin. Et d'après les informations de Mohamed Bouhafsi, l'international chilien s'est montré trop exigeant avec l'Arabie Saoudite, au point qu'il pourrait reconsidérer l'idée d'une prolongation à l'OM.

Sanchez trop exigeant pour l'Arabie Saoudite

« Sanchez avait des envies d’ailleurs mais il n’a pas trouvé d’accord, avec l’Arabie saoudite notamment. Il avait des exigences trop hautes et je pense qu’elle n’est pas prête à lui faire ces offres-là en raison de son âge », révèle le journaliste de France Télévisions dans un Space sur Twitter avant d’ajouter que la porte n’est pas définitivement fermée pour l’OM.

«A l'OM, on ne fera pas tout pour lui»