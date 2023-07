PSG - Mbappé : Il annonce son départ en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la situation de Kylian Mbappé continue de faire parler, Luis Fernandez assure que l’attaquant du PSG doit absolument partir cet été alors qu’il a été écarté du groupe pour la tournée au Japon et en Corée du Sud. Pour la légende parisienne, le feuilleton doit très rapidement prendre fin.

Ecarté de la tourné au Japon et en Corée du Sud, Kylian Mbappé semble plus que jamais sur le départ. Le bras de fer est lancé et le PSG espère bien le vendre dès cet été tandis que le joueur préfère partir libre dans un an. Pour Luis Fernandez, l'issue ne peut passer que par un transfert cet été.

Mbappe - PSG : Le Qatar prépare une folie, c’est imminent https://t.co/Qch3nxdu5n pic.twitter.com/2pZy6Xu33P — le10sport (@le10sport) July 25, 2023

«C'est une façon de mettre la pression»

« C'est une façon de mettre la pression et de dire au joueur qu'il doit prendre la décision de partir ou de rester. L'équipe ne veut pas non plus être un club où tout le monde rigole. Ils veulent montrer qu'ils contrôlent l'équipe et ils veulent faire avancer l'équipe sur la bonne voie après l'arrivée de Luis Enrique. Aujourd'hui, j'ai vu une offre de 300 millions d'euros de l'Arabie. Cela dit, le PSG met la pression pour qu'ils prennent la décision le plus rapidement possible », assure l’ancien joueur et entraîneur du PSG à La Cadena SER avant de poursuivre.

«Avec cette situation, je le vois partir»