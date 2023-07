PSG : Incroyable, il annonce le prochain club de Mbappé en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'est plus en odeur de sainteté au PSG, mais le joueur de 24 ans fait toujours aussi rêver en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Ces dernières heures, le club aurait reçu de nombreux appels au sujet de l'international français. Mais selon Luis Fernandez, Mbappé rêverait que d'une seule équipe.

La situation de Kylian Mbappé a interpellé l'Europe entière. Ecarté de la tournée estivale au Japon pour avoir refusé de prolonger son contrat d'une année supplémentaire, le joueur français pourrait être, officiellement, mis en vente par ses responsables au début du mois d'août. En effet, Mbappé a jusqu'à 31 juillet pour étirer son bail. Mais dans ce dossier, personne n'est dupe. Le PSG est conscient qu'il sera difficile de faire changer d'avis la star. Et les nombreux prétendants dans ce dossier sont du même avis.

Le Barça, l'Arabie Saoudite... Mbappé prêt à attendre

Ces dernières heures, le PSG aurait été contacté par plusieurs équipes, à commencer par le FC Barcelone. Une information surprenante selon Luis Fernandez. « Nous savons tous que le Barça ces dernières années traverse des moments plus difficiles que les années précédentes. C’est une information qui a pour but de mettre la pression, pour voir ce qui peut arriver » a confié le technicien parisien. Mais à ce jour, la seule offre concrète est venue de l'Arabie Saoudite. Al-Hilal proposerait au PSG près de 300M€. Mais pour Fernandez, le Qatar pourrait, plutôt, envisager un prêt : « Passer un an en Arabie en prêt puis partir, c'est quelque chose qui peut aussi être pensé ». Encore faut-il convaincre Mbappé...

« Son rêve est de jouer pour le Real Madrid »