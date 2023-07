Mercato : Une star recale le PSG et justifie son choix

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Au-delà du dossier Manuel Ugarte que le PSG est parvenu à boucler, le club de la capitale a également songé à faire venir Ilkay Gündogan. Le milieu allemand, qui a quitté Manchester City au terme de son contrat, a finalement opté pour le FC Barcelone, un choix sur lequel il est revenu.

Même si le PSG a fait venir du monde au milieu de terrain la saison passée, les ambitions n’ont pas changé un an plus tard. Paris a souffert dans ce secteur cette année et Luis Campos voulait se renforcer à ce poste. Ilkay Gündogan, le capitaine de Manchester City, faisait partie des pistes du PSG mais l’international allemand a finalement opté pour le FC Barcelone. L’ex-joueur des Skyblues a justifié son choix.

«On ne peut pas dire non au Barça»

« Tout d'abord parce que c'est le Barça. On ne peut pas dire non au Barça. Depuis que je suis tout petit, je rêve de jouer pour cette équipe et de défendre cet insigne. C'est un grand honneur d'être ici. De plus, j'ai vu le potentiel de l'équipe, ce qui a été créé depuis la saison dernière, ce que l'entraîneur a commencé et je vois que cela ne peut que s'améliorer, s'améliorer et s'améliorer. Je suis très motivé et je suis venu ici pour me prouver que j'ai encore de la valeur malgré mes 32 ans, c'est une nouvelle ligue et le défi ne sera pas facile, mais j'aime les défis difficiles. Ils me permettent de devenir une meilleure version de moi-même. Je suis donc prêt à me remettre en question et à tout donner dans cette nouvelle étape », a déclaré Ilkay Gündogan dans un entretien accordé à Sport .

Xavi a convaincu Gündogan