Le PSG prépare une offre de 75M€, la réponse est terrible

Déjà actif sur le mercato, le PSG a enregistré l'arrivée de six nouveaux joueurs. Néanmoins, Luis Enrique espère toujours voir débarquer des renforts dans le secteur offensif. Dans cette optique, la priorité se nomme Bernardo Silva pour lequel le PSG serait prêt à lâcher 75M€. Mais Manchester City n'entend pas se séparer de son international portugais.

Cet été, le PSG a enchainé les recrues dans la foulée de la nomination de Luis Enrique. Ainsi, Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernandez et Cher Ndour se sont tous engagés avec le PSG. Néanmoins, Luis Campos souhaite désormais activer la seconde phase de son mercato avec le recrutement de plusieurs renforts offensifs, d'autant plus si Kylian Mbappé venait à partir. C'est ainsi que plusieurs joueurs sont annoncés dans le viseur parisien, à l'image d'Harry Kane, Bradley Barcola et Dusan Vlahovic.

EXCLU @le10sport : Le PSG a transmis une 2e offre pour Bernardo Silva : 60 M€ !❌ Refus total de City➡️ 100 M€ ou rien✅ Bernardo Silva veut le PSGhttps://t.co/7MhAW0U4s8 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 23, 2023

Le PSG prêt à lâcher 75M€ pour Bernardo Silva

Néanmoins, la priorité du PSG se nomme Bernardo Silva. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club de la capitale a déjà dégainé deux offres dont la seconde estimée à 60M€. Mais à chaque fois, Manchester City a refusé de vendre son joueur. Et selon les informations de 90min , le PSG serait même disposé à augmenter son offre à hauteur de 75M€. D'ailleurs, le club de la capitale serait le seul en course car Bernardo Silva aurait repoussé l'hypothèse de signer en Arabie Saoudite, tandis que le FC Barcelone n'a pas les moyens de financer une telle opération.

Manchester City ferme la porte