Mbappé lâche sa réponse au PSG, le clash est total

Mis à l'écart depuis plusieurs jours, Kylian Mbappé négocierait son transfert avec le PSG. Le joueur français serait prêt à quitter la capitale cet été, mais sous certaines conditions. Le club parisien est conscient qu'il n'est pas en position de force et pourrait être contraint de laisser filer sa star lors de ce mercato.

Nasser Al-Khelaïfi attendait avec impatience la décision de Kylian Mbappé. Et à en croire la presse espagnole, le joueur de 24 ans aurait donné sa réponse au PSG. Selon les informations de Ramon Alvarez de Mon, l'entourage d'une star aurait récemment rencontré la direction parisienne pour négocier sa sortie. Le clan Mbappé aurait fixé quelques conditions.

Mbappé pose ses conditions

« Le problème est que les représentants de Mbappé ont envoyé au PSG une proposition de sortie il y a quelques jours, en fixant leurs propres limites. En d'autres termes, la position du joueur est la suivante : 'Je veux respecter mon contrat et je suis prêt à passer un an dans les tribunes. Mais si vous voulez que je parte, ce sera pour l'équipe que je veux (c'est-à-dire le Real Madrid) et à ces conditions". L'autre jour, je vous ai dit que le coût pour le Real Madrid serait d'environ 230 millions d'euros. C'est la répartition de ces sommes qui est en train d'être négociée : une partie irait au PSG et l'autre à Mbappé lui-même » a lâché Ramon Alvarez de Mon sur sa chaîne Youtube.

Le PSG contraint d'accepter la proposition