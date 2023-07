Mbappe - PSG : Le Qatar prépare une folie, c’est imminent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré ferme avec Kylian Mbappé. En cas de non prolongation, le joueur est invité à trouver une porte de sortie cet été. Le Qatar ferait le forcing pour boucler son transfert. En cas de départ, l'international français pourrait s'engager avec le Real Madrid, présenté comme le club de ses rêves.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait lancé un avertissement à Kylian Mbappé il y a quelques jours. « Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible. C'est un club français » avait lâché le président du PSG. La date butoir approche pour le joueur, qui a jusqu'au 31 juillet prochain pour activer l'option de prolongation. Resté à Paris, Mbappé poursuit sa préparation au centre d'entraînement du PSG. Mais ce dossier pourrait s'accélérer dans les prochains jours.

Le PSG éjecte Mbappé, coup de théâtre sur le mercato ? https://t.co/7P4y7WwfCr pic.twitter.com/JHtS6qkfj7 — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

« Al-Khelaïfi subit une forte pression du Qatar »

Selon les informations de Ramon Alvarez de Mon, le Qatar veut boucler le transfert de Mbappé dans les prochains jours. « Le PSG veut régler la situation cette semaine. Al-Khelaïfi subit une forte pression du Qatar » a confié le journaliste espagnol sur le plateau de Directo Gol . Ces dernières heures, de nombreuses équipes ont pris contact avec le PSG pour se renseigner sur sa situation. Al-Hilal est le seul à avoir transmis une offre concrète. L'indemnité de transfert avoisinerait les 300M€.

Son prochain club déjà connu ?