Le PSG met la pression à Mbappé pour un transfert légendaire

Ecarté de la tournée estivale au Japon, Kylian Mbappé suscite quelques crispations en interne. Lié au PSG jusqu'en juin 2024, l'international français est poussé vers la sortie par ses dirigeants, qui refusent de le voir partir libre l'année prochaine. Ces dernières heures, une offre astronomique de l'Arabie Saoudite serait arrivée sur la table parisienne.

Le dossier Kylian Mbappé s'agite en coulisses. Le PSG croulerait sous les appels depuis que le joueur a été écarté de la tournée estivale au Japon. Son départ est plus que jamais d'actualité, surtout que le club parisien a reçu une offre XXL de la part de l'Arabie Saoudite. Al-Hilal proposerait près de 300M€ au PSG pour racheter le contrat de Mbappé. Désormais, la balle est dans le camp du joueur.

« Nous attendons sa décision »

Initialement, Mbappé souhaitait aller au bout de son contrat et poursuivre sa carrière au PSG. Mais l'attitude du club pourrait le pousser à envisager un départ. Selon Luis Fernandez, Mbappé doit prendre la parole pour annoncer sa décision. « Il y a deux ans, tout le monde s'attendait à ce qu'il parte et à la fin il est resté au PSG. Maintenant, la situation n'est peut-être plus la même qu'à l'époque. Nous attendons sa décision » a lâché l'ancien entraîneur du PSG.

« C'est une façon de mettre la pression »