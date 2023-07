Mbappé met le feu au PSG, ça part dans tous les sens à l’étranger

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est plus le bienvenu au PSG qui serait déjà bien démarché en coulisse pour boucler une opération via son départ. Les offres sont multiples et le Paris Saint-Germain envisagerait même… un prêt !

Depuis vendredi soir et l’annonce du PSG du retrait de Kylian Mbappé du groupe pour la pré-saison en Asie, le feuilleton Mbappé est clairement reparti de plus belle. Le Paris Saint-Germain compte définitivement se séparer du meilleur buteur de son histoire et verrait, en plus de l’offre de 300M€ d’Al-Hilal, le marché des transferts se déchainer pour boucler une opération légendaire avec Kylian Mbappé.

«Ce que l'on me dit, c'est que le PSG est prêt à le laisser partir en prêt»

Journaliste de Sky Sports, Kaveh Solhekol a vidé son sac sur le plateau de l’émission Football Daily en expliquant que le PSG disposerait de plusieurs contacts avec des clubs intéressés par Kylian Mbappé. « Plus de cinq clubs ont contacté le PSG ce week-end pour recruter Kylian Mbappé. (…) Les clubs sont alertés par le fait qu'il est disponible. On me dit que le marché pour lui est déjà très chaud. Le PSG s'attend à ce que les choses évoluent cette semaine » .



D’ailleurs, le comité de direction du PSG semblerait être prêt à laisser filer Kylian Mbappé sous la forme d’un prêt ! « Ce que l'on me dit, c'est que le PSG est prêt à le laisser partir en prêt pour la saison prochaine et tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter de payer son salaire. En ce qui concerne le PSG, ils veulent juste qu'il parte. Mais bien sûr, le joueur est en position de force parce qu'il a un contrat au PSG et s'il veut, il peut camper sur ses positions et dire : « Je vais sacrifier la saison prochaine parce que je veux gagner cette bataille de volonté et ça ne me dérange pas de ne pas jouer la saison prochaine et ensuite je partirai au Real Madrid pour rien l'été prochain » ».

«II y a deux ou trois clubs de Premier League, des clubs italiens et espagnols»