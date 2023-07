En feu sur le mercato, l’OM prépare une attaque de folie

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif sur le mercato, Pablo Longoria se concentre actuellement sur le chantier que représente le secteur offensif. Dans cette optique, l’OM a déjà enrôlé Pierre-Emerick Aubameyang, et s’apprête à accueillir les internationaux sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Sans oublier Vitinha, qui semble avoir convaincu Marcelino. Du très lourd sur le papier.

L'OM s'active enfin sur son mercato. Après avoir attendu la nomination de son nouveau coach pour établir un projet clair dans son recrutement, Pablo Longoria passe la vitesse supérieure. Ainsi, après avoir déjà recruté Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l'OM s'attaque cette fois-ci au chantier de son secteur offensif qu'il faut complétement revoir compte tenu du projet de jeu très différent entre Igor Tudor et Marcelino qui évolue dans un système avec deux attaquants. Et avec le départ d'Alexis Sanchez, qui a rendu sa maison à Marseille comme révélé par le10sport.com, c'était un sacré défi qui s'offrait aux dirigeants phocéens.

Aubameyang-Sarr-Ndiaye, le trio gagnant de l'OM ?

Un défi en passe d'être réussi ! Et pour cause, après avoir acté la signature de Pierre-Emerick Aubameyang pour trois ans, l'OM s'apprête à boucler le transfert d'Ismaïla Sarr en provenance de Watford. Et ce n'est pas tout puisqu'Iliman Ndiaye est également un dossier brûlant à Marseille. Par conséquent, avec ce trio, Marcelino pourrait disposait d'une attaque explosive.

Vitinha a convaincu Marcelino

D'autant plus qu'il ne faut pas oublié Vitinha. Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, le Portugais a réalisé des premiers mois plus que compliqués à Marseille. Mais alors qu'il a inscrit un doublé contre Nîmes (2-0) lors du premier match de préparation du club phocéen, Vitinha semble avoir fait bonne impression à Marcelino qui doit se réjouir de son secteur offensif.