Un incroyable indice pour cet énorme transfert à l’OM

Thibault Morlain

Le 30 juin dernier, Alexis Sanchez est arrivé au terme de son contrat avec l’OM. Et alors que le club phocéen a fait le forcing pour que le Chilien prolonge, il n’a toujours pas donné sa réponse. Aujourd’hui, Sanchez est donc libre de s’engager avec le club de son choix. Mais voilà que pour les fans de l’OM, les dernières informations ne sont pas si bonnes.

C’est désormais officiel, le nouvelle star de l’OM en attaque se nomme Pierre-Emerick Aubameyang. Libéré par Chelsea, le Gabonais s’est engagé pour trois saisons avec le club phocéen. Quid alors d’Alexis Sanchez ? Au sortir d’une très bonne saison sur la Canebière, le Chilien est arrivé au terme de son contrat. A l’OM, on a fait tout ce qui était nécessaire pour le prolonger, mais aucune réponse d’Alexis Sanchez pour le moment.

Sanchez quitte Marseille

L’avenir d’Alexis Sanchez est plus incertain que jamais. Reviendra-t-il à l’OM ? Cédera-t-il aux sirènes de l’Arabie Saoudite ? Rejoindra-t-il un autre club ? Sur la Canebière, un rêve d’un duo avec Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ça semble mal engagé. En effet, le10sport.com vous a révélé un indice qui en dit long sur l’avenir d’Alexis Sanchez… qui a rendu son logement à Marseille.

Une attaque XXL à l’OM

L’OM pourrait donc devoir faire sans Alexis Sanchez, mais le club phocéen est en train de se reconstruire une attaque. Et quelle attaque ! Dans le 4-4-2 de Marcelino, le duo offensif est pour le moment formé par Aubameyang et Vitinha. Dans le couloir, on devrait retrouver Ismaïla Sarr, en passe de s’engager avec l’OM en provenance de Watford. Et il ne faut également pas oublier Iliman Ndiaye, en approche de Sheffield United.