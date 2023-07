Surprise, il remplace déjà Payet à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A la surprise générale, l’OM a annoncé le départ de Dimitri Payet vendredi lors d’une conférence de presse organisée en urgence. Ainsi, le capitaine marseillais a vu son contrat être résilié. Néanmoins, l’OM n’aura pas mis longtemps pour ré-attribuer son numéro 10 puisque Pierre-Emerick Aubameyang l’a déjà récupéré.

L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe. Vendredi, l'OM a convoqué une conférence de presse inattendue dont le sujet a été gardé secret jusqu'à ce que Dimitri Payet se présente devant les médias en compagnie de Pablo Longoria qui a officialisé le départ de l'international français.

Aubameyang récupère le numéro 10 !

Mais l'OM n'a pas perdu de temps pour trouver un nouveau porteur du numéro 10. Laissé libre par le départ de Dimitri Payet, le 10 est apparu quelques heures plus tard sur le maillot de Pierre-Emerick Aubameyang qui disputait ses premières minutes sous les couleurs phocéennes après sa signature. Nouveau numéro 10 de l'OM, le Gabonais a d'ailleurs rapidement affiché sa joie.

«Je suis très heureux et très fier de porter ce maillot»