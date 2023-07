L'OM plombé, le PSG veut boucler un transfert étonnant

Arnaud De Kanel

Depuis le mois de janvier, l'OM aurait des vues sur Tosin Adarabioyo. Le défenseur de Fulham ne manque pas de prétendants et cela complique son arrivée dans la cité phocéenne. Les Olympiens doivent maintenant faire face à la concurrence... du PSG !

L'OM et le PSG animent le mercato en Ligue 1 tandis que l'OL enchaine les échecs. Les deux cadors du championnat voient les choses en grand et les signatures se multiplient. Côté OM, Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang ont paraphé leur contrat. Au PSG, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte ou encore Marco Asensio ont fait de même. A un peu plus d'un mois de la fermeture du mercato, il risque d'y avoir encore du mouvement dans les deux clubs rivaux. D'ailleurs, ils s'arrachent le même joueur.

Le PSG et l'OM chassent Tosin Adarabioyo

Intéressé depuis le mois de janvier par le profil de Tosin Adarabioyo, l'OM voit le PSG rejoindre la danse pour signer le défenseur comme le rapporte Foot Mercato . Le club de la capitale n'a pas encore formulé d'offre mais ça ne serait tardé.

Naples dans le coup

Après avoir perdu Kim-Min Jae, le Napoli viserait également Tosin Adarabioyo pour oublier son roc sud-coréen. Les prochains jours seront décisifs pour déterminer l'issue de ce dossier que se partagent l'OM et le PSG.