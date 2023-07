Après Aubameyang, l'OM tente un nouveau gros coup

Hugo Chirossel

En s’attachant les services de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a officialisé l’arrivée de sa troisième recrue lors de ce mercato estival. Mais d’autres joueurs vont débarquer prochainement dans la cité phocéenne. En ce sens, les dirigeants marseillais ont activé une nouvelle piste, celle menant à Ismaïla Sarr, passé par le Stade Rennais et qui évolue aujourd’hui à Watford.

Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang, qui sera la prochaine recrue de l’OM ? Il pourrait s’agir d’Iliman Ndiaye, un dossier qui a connu un revirement de situation ces dernières heures, ou bien Joakim Maehle, une piste réactivée par les dirigeants marseillais.

L’OM s’attaque à Ismaïla Sarr

Mais en plus d’Iliman Ndiaye, un autre international sénégalais est dans le viseur de l’OM. En effet, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club marseillais est entré en contact avec Ismaïla Sarr en vue d’un possible transfert et des pourparlers sont actuellement en cours.

Un profil très apprécié par l’OM

Fabrizio Romano indique qu’Ismaïla Sarr est très apprécié par l’OM, mais qu’il n’est en revanche pas la seule option, bien que des négociations aient lieu. L’international sénégalais (54 sélections), passé par Metz et le Stade Rennais, avait quitté la Ligue 1 pour rejoindre Watford il y a maintenant quatre ans, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024.